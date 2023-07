Loyaliteit kostte Joris Mathijsen de kop: ’In het najaar kwam bij mij de klap’

AMSTERDAM - Zijn loyaliteit aan Fred Grim kostte hem de kop bij Willem II. Toch vindt Joris Mathijsen nog steeds dat de nieuwe trainer van FC Emmen het beste bij de Tilburgers past. „We wisten welke stappen er gezet moesten worden om van Willem II een stabiele Eredivisie-club te maken. Dan moet je de hoofdtrainer wel laten bouwen. We gingen de laatste fase in, daar was hij de ideale man voor”, zegt Mathijsen.

Fred Grim (l.) en Joris Mathijsen Ⓒ ANP/HH