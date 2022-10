Messi-loos PSG verliest punten, rood Sergio Ramos

PSG speelde ruim een helft met tien man. Sergio Ramos kreeg in de 41e minuut een gele kaart en protesteerde vervolgens zo heftig bij de scheidsrechter dat hij met nog een prent werd bestraft. De verdediger werd voor de 28e keer in zijn loopbaan van het veld gestuurd. Lionel Messi ontbrak bij PSG met een kuitblessure. Trainer Christophe Galtier liet Neymar in de 57e minuut invallen.

Azor Matusiwa, oud-speler van Ajax, De Graafschap en FC Groningen, speelde de hele wedstrijd voor Stade Reims. Mitchell van Bergen, in het verleden actief voor Vitesse en sc Heerenveen, mocht in de 76e minuut invallen.

Koploper PSG heeft nu een voorsprong van 3 punten op Olympique Marseille, dat zijn ongeslagen status in de hoogste Franse voetbalcompetitie kwijtraakte. Hekkensluiter AC Ajaccio was in Marseille verrassend te sterk voor de ploeg van trainer Igor Tudor: 1-2.

FC Lorient kan zondag de achterstand op PSG tot 1 punt verkleinen. De club speelt dan een uitwedstrijd tegen Stade Brest.

Club Brugge

Club Brugge heeft voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd verloren in de Belgische competitie. Westerlo, de nummer 6, was met 2-0 te sterk in het Jan Breydelstadion.

De Zuid-Afrikaan Lyle Foster maakte beide doelpunten voor Westerlo. In de 53e minuut zette hij de bezoekers op voorsprong en vlak voor tijd besliste hij het duel.

Noa Lang

Bij de thuisploeg werd Noa Lang al na een klein uur naar de kant gehaald en Bjorn Meijer kwam niet in actie.

Voor Club Brugge was het al de derde nederlaag van het seizoen. Eerder verloor de kampioen al met 2-1 bij KAS Eupen en met liefst 3-0 bij Standard. Door het verlies bedraagt de achterstand op koploper Antwerp FC nu al 8 punten.

Woensdag wacht Club Brugge in de Champions League de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid. De Belgen hebben 9 punten na drie duels.