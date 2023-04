Achtste seizoensgoal voor Frimpong bij Leverkusen, ook Becker trefzeker

De mee opgekomen Frimpong tikte de bal in de 50e minuut in het lege doel na een voorzet vanaf de linkerflank van de Franse aanvaller Moussa Diaby. Het was voor Frimpong al zijn achtste doelpunt van het seizoen. De Amsterdammer speelde tot op heden 26 competitiewedstrijden voor Leverkusen. Vorig seizoen kwam hij in 25 duels in de Bundesliga slechts één keer tot scoren. Florian Wirtz maakte er na een uur 0-2 van en Sardar Azmoun bepaalde de eindstand. Daley Sinkgraven en Mitchel Bakker vielen in de slotfase in bij de bezoekers, die zevende staan in de Bundesliga.

Becker opende in Berlijn eveneens de score kort na rust. Becker volleerde raak na een hoge voorzet van Jerome Roussillon. Ook voor Becker betekende het zijn achtste goal van het seizoen. Nadat Kevin Behrens voor de 2-0 had gezorgd en Stuttgart-verdediger Hiroki Ito de bal in zijn eigen doel had gewerkt, werd Becker gewisseld.

Union staat derde in de Bundesliga. De achterstand op koploper Borussia Dortmund bedraagt slechts twee punten, Bayern München heeft maar een punt meer. Dortmund en Bayern treffen elkaar om 18.30 uur in München.

