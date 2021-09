WK-kwalificatie: zege Duitsers, Italianen en Belgen, averij Engeland

Duitsland heeft in de WK-kwalificatie de leiding in groep J stevig in handen genomen. De ploeg van de nieuwe bondscoach Hansi Flick won in Reykjavik met 4-0 van IJsland. Voor de bezoekers kwamen Serge Gnabry, Antonio Rüdiger, Leroy Sané en Timo Werner tot scoren.

Namens IJsland trof AZ-aanvaller Albert Gudmundsson na de rust nog wel doel, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Voor Duitsland was het de derde zege in de WK-kwalificatie, zonder tegendoelpunt, binnen een week. Eerder werden Liechtenstein (0-2) en Armenië (6-0) verslagen. Door het succesvolle drieluik kan Flick terugkijken op een geslaagde start als bondscoach van Duitsland. Hij volgde na het EK Joachim Löw op.

België kan kwalificatie nauwelijks nog ontgaan

België kan kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal in Qatar in 2022 nauwelijks nog ontgaan. De formatie van de Spaanse bondscoach Roberto Martinez won ook van Belarus. In het Russische Kazan werd het 0-1. België heeft nu 16 punten, Tsjechië en Wales volgen met 7.

Met een ’verdekt’ schot scoorde Dennis Praet voor de Belgen. De Belgen wonnen inmiddels vijf van de zes kwalificatiewedstrijden.

Moise Kean (rechts) en Giacomo Raspadori vieren een feestje na de eigen treffer van Edgaras Utkus. Ⓒ AP

Italië herstelt zich met ruime zege op Litouwen

Italië heeft zich hersteld van wat tegenvallende prestaties. Na gelijk te hebben gespeeld tegen Bulgarije en Zwitserland won de Europees kampioen thuis wel van Litouwen, 5-0.

Na een half uur was het al 4-0 voor de Italianen. Moise Kean opende de score na slecht verdedigen van de Litouwers. Edgaras Utkus werkte de bal vervolgens achter zijn eigen doelman, door een schot van Giacomo Raspadori van richting te veranderen. Raspadori maakte er vervolgens helemaal zelf 3-0 van. Daarna was het weer de beurt aan Kean, die van dichtbij kon intikken.

Met een fraaie lob, al dan niet als voorzet bedoeld, zorgde Giovanni Di Lorenzo al snel na de rust voor 5-0.

Zwitserland kwam bij Noord-Ierland niet verder dan een gelijkspel, 0-0. Italië heeft daardoor nu 6 punten voorsprong op de Zwitsers, maar wel met twee duels meer gespeeld.

Engeland verspeelt in Polen zege in extra tijd

Engeland heeft in Warschau tegen concurrent Polen de overwinning uit handen gegeven. In de extra tijd bracht invaller Damian Szymanski de gelijkmaker op zijn naam: 1-1. De Engelse aanvoerder Harry Kane had in de 72e minuut met een schot van grote afstand de score geopend.

Voor Engeland was het de eerste averij in de WK-kwalificatiegroep. De EK-finalist leidt na zes speelronden nog wel met 16 punten. Albanië, dat San Marino met 5-0 versloeg, staat tweede met 12 punten. Polen neemt de derde plaats in met 11 punten, gevolgd door Hongarije (2-1 tegen Andorra) met 10 punten.

In een bij vlagen onvriendelijke wedstrijd miste de Poolse aanvoerder Robert Lewandowski de beste kans van de eerste helft. Van de Engelse voorhoede ging voor de rust niet veel dreiging uit. Bondscoach Gareth Southgate had een compleet ander basisteam samengesteld dan het elftal dat afgelopen zondag Andorra met 4-0 versloeg.

Na de pauze speelde Engeland beter, vooral in aanvallend opzicht. Een kopbal van Harry Maguire belandde op de paal. Kane brak daarna de ban voor de bezoekers. De Poolse doelman Wojciech Szczesny liet zich verrassen door een schot van de trefzekere spits van Tottenham Hotspur in de benedenhoek: 0-1. Die goal bleek niet voldoende voor de zesde poulezege op rij. In de extra tijd kopte Szymanski alsnog raak: 1-1.