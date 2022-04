Man City en publiek grote winnaar van spektakelstuk met zeven goals

De toeschouwers in het Etihad Stadium zaten amper op hun stoeltje, of de lont werd al in het kruitvat gestoken. Kevin de Bruyne kopte binnen de honderd seconden de 1-0 al binnen, na een ragfijne voorzet van Riyad Mahrez van de rechterkant. Real kreeg geen tijd om adem te halen en stond na tien minuten al met 2-0 achter, toen Gabriel Jesus raak schoot.

Jesus

De Braziliaan was het eindstation na een aanval via Phil Foden en De Bruyne, wiens voorzet door Toni Kroos aangeraakt werd en bij Jesus belandde. De Braziliaan handelde sneller dan zijn bewaker David Alaba en gaf Thibaut Courtois het nakijken.

Bekijk ook: UEFA beloont Serdar Gözübüyük met Europees topduel

Real leek rijp voor een snelle sloop, maar City verzuimde zich nog meer te belonen voor de overweldigende openingsfase. Mahrez schoot hard in het zijnet, terwijl Foden en Oleksandr Zinchenko venijnige schoten net langs de paal naast Courtois zagen zeilen. De eerste de beste kans die de bezoekers kregen, viel er wél in. Ferland Mendy vond met een prima voorzet Karim Benzema, die voor Zinchenko kwam en in de lange hoek raak schoot.

Karim Benzema troeft Oleksandr Zinchenko af en schiet raak namens Real Madrid. Ⓒ AFP

Nog voor rust waren de Madrilenen dicht bij de 2-2 via Rodrygo, die doelman Ederson op zijn weg vond. De aanvaller kreeg de wind van voren van zijn ploeggenoot Luka Modric, die vrij stond en de bal dolgraag had willen hebben.

Fernandinho en Vinicius

Na de thee denderde het duel in volle vaart verder en hadden Mahrez en Foden binnen drie minuten al de 3-1 op hun schoen. De Algerijn trof de paal, terwijl Foden de rebound tegen de in de doelmond staande Dani Carvajal op schoot. Foden was vijf minuten later wel succesvol met het hoofd, toen Fernandinho zijn landgenoot Vinicius Junior aftroefde en zijn ploeggenoot met een ragfijne voorzet bediende.

Nog geen twee minuten later waren de rollen omgedraaid. Vinicius Junior liet Fernandinho met een slimme beweging zijn hielen zien en rondde na een geweldige sprint van meer dan vijftig meter feilloos af: 3-2. Vervolgens kregen twee centrale verdedigers hun kans op een goal. Eder Militao slaagde er niet in de 3-3 binnen te koppen en aan de overkant schoot Aymeric Laporte een voorzet van Zinchenko pardoes in de handen van Courtois.

Ook de Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs was van plan in het spektakelstuk deel te nemen en deed dat eerst door uitstekend een voordeelregel toe te passen. Zinchenko ging over de knie bij Kroos en iedereen rekende op een vrije trap, maar Bernardo Silva pakte de bal op en pegelde de bal langs de verbouwereerde Courtois in de kruising. Een kleine tien minuten voor tijd kende de arbiter een strafschop toe aan Real, nadat Laporte de bal op zijn eigen uitgestoken arm had gekopt. Benzema had afgelopen week twee penalty’s gemist in het competitieduel van Real, maar toonde nu zijn absolute klasse door via een ’Panenka’ Ederson kansloos te laten: 4-3.

Voor Nathan Aké waren er in het spektakelstuk geen minuten weggelegd. Pep Guardiola liet de Nederlandse verdediger de gehele wedstrijd op de reservebank.

Bekijk hier de uitslag en het programma in de Champions League