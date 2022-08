Feyenoord kondigt transfer Braziliaan Paixão aan

,,Het is een grote droom voor mij die uitkomt om voor een grote Europese club als Feyenoord te spelen”, vertelt Paixão op de site van de Rotterdammers.. ,,Ik heb er hard voor gewerkt om te staan waar ik nu sta en ben klaar om het team te helpen, zowel binnen als buiten het veld. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan de groep met mijn manier van spelen.”

De in het Noord-Braziliaanse Macapa geboren Paixão werd op 14-jarige leeftijd gescout door de jeugdopleiding van Coritiba. Zijn komst geeft Arne Slot extra opties op de flanken. De snelle, behendige buitenspeler beschikt over een passeeractie, waardoor hij ook in de kleine ruimtes goed uit de voeten kan. Paixão maakte begin 2019 zijn debuut voor het eerste elftal van de club. Sindsdien speelde hij 85 wedstrijden, waarin hij goed was voor negentien doelpunten en dertien assists.

Paixão, die bij Feyenoord landgenoot Danilo treft, gaat spelen met rugnummer 14.