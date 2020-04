Ernstig ongeluk AFC-aanvaller Yordi Teijsse

Uit privacy-overwegingen van de familie en vrienden wordt er niet dieper ingegaan hoe ernstig de verwondingen van Teijsse zijn.

„Yordi is in de middag van 19 april per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Hij zal daar de komende periode worden verzorgd en kan hopelijk snel verder werken aan zijn herstel”, laat AFC weten. Yordi heeft een tweelingbroer, Kenny, die ook bij AFC in het eerste speelt.

In de zomer van 2016 begon hij - buiten zijn amateurcarrière - een kortstondig buitenlands profavontuur bij het Schotse Dundee FC, dat hem in 2017 aan Wuppertaler SV verhuurde.