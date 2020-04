Update: Yordi Teijsse niet in levensgevaar na val van balkon

Volgens bronnen heeft Teijsse een val gemaakt van een balkon van de vierde etage van een flatgebouw in Amsterdam- Buitenveldert. Daarbij belandde Teijsse zes meter lager op een plateau van een garage. Vervolgens is hij per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. AFC heeft de val van Teijsse inmiddels bevestigd.

Teijsse mag van geluk spreken dat hij slechts licht letsel heeft opgelopen. Het gaat om een gebroken schouderblad en een scheur in zijn milt. Het is nog onduidelijk hoelang hij in het ziekenhuis moet blijven.

Over zes weken weer in training?

AFC hoopt over zes weken de vooebereiding te starten op het nieuwe seizoen. Al is het afhankelijk van de nieuwe richtlijnen die dinsdag door Premier Rutte naar buiten worden gebracht. Teijsse hoopt rond die die tijd de training weer te kunnen hervatten.

Benno Nihom, voorzitter van de Technische Commissie van AFC laat weten: „We staan in nauw contact met de familie. Het gaat naar omstandigheden goed. Yordi is bij kennis en medisch stabiel.”