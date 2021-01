Irene Schouten rijdt baanrecord op 3000 meter, Brittany Bowe legt beslag op 1000 meter

Dat was tevens voor haar een persoonlijk record. Antoinette de Jong, die eind december in Heerenveen nog op 3.57,32 uitkwam, moest met zilver genoegen in een tijd van 3.58,52. Joy Beune eindigde als derde in een persoonlijk record van 3.58,90.

Schouten zegevierde zaterdag in Thialf ook al op de massastart. Ze behaalde vorig weekeinde verrassend zilver in het eindklassement van de EK allround. Aan het begin van het seizoen veroverde Schouten de Nederlandse titel op de 3000 en 5000 meter. In de B-divisie eindigde Melissa Wijfje als tweede (4.03,00) achter de Noorse Ragne Wiklund: 3.58,95.

’Mooi weekeinde’

„Dit was voor mij een heel mooi weekeinde”, beaamde stayer Schouten, die zaterdag ook nog een persoonlijk record reed op de 1500 meter (zesde in 1.54,98). De sterke Noord-Hollandse was vorig weekeinde bij de EK met een winnende tijd van 3.57,95 ook al dicht bij het baanrecord. „Ik wist dat de omstandigheden nu wat beter waren. Als ik mijn eindsprint nog wat eerder ga inzetten, zoals ik al doe op de massastart en in de marathons, zit er nog wel een betere tijd in.”

Schouten zei bij de NOS dat ze haar huidige vorm de komende weken richting de WK afstanden in Thialf (11-14 februari) graag nog wat wil aanscherpen. „Het gaat dit seizoen wekelijks nog steeds beter. Hoe dat komt? Dat is vooral een kwestie van geloof in mezelf, denk ik.”

Bij de WK in Heerenveen gaat Schouten voor goud op de 3000 en 5000 meter en de massastart. Ze zou ook heel graag nog voor de ploegachtervolging in aanmerking komen. „Maar dat bepaalt de bondscoach. Ik droom er al enkele jaren van dat ik op dat onderdeel mag uitkomen. Hopelijk mag ik het komend weekeinde bij de tweede wereldbeker in Thialf laten zien wat ik ook kan op de achtervolging.”

Femke Kok. Ⓒ Timsimaging

Femke Kok snelste op 500 meter

Femke Kok schreef ook de tweede 500 meter op haar naam. De Nederlands kampioene op deze afstand won met een tijd van 37,27 seconden. De 20-jarige Friezin kon zich niet optrekken aan een tegenstander. Haar Oostenrijkse opponente Vanessa Herzog ging al bij de start onderuit.

Kok zegevierde zaterdag met een tijd van 37,08. Daarmee behaalde ze haar eerste wereldbekerzege in haar loopbaan. De Russin Angelina Golikova pakte opnieuw zilver met een tijd van 37,30. Haar landgenote Olga Fatkulina eindigde als derde: 37,40.

Michelle de Jong reed met 37,76 weer een persoonlijk record, goed voor de vijfde plaats. Marrit Fledderus (elfde in 38,19), Isabelle van Elst (vijftiende in 38,56) en Dione Voskamp (25e in 41,94 na een val) vervulden een bijrol.

„Ik ben heel bij dat ik weer heb gewonnen, maar het was zeker geen vlekkeloze rit van mij”, bekende Kok bij de NOS. „Dat kwam ook door die valpartij van Herzog, daar schrok ik wel even van. Gelukkig kon ik nog wel koel genoeg blijven. Evenals op zaterdag was mijn start weer niet optimaal. Daar trainen we momenteel hard op. Ik hoop snel op dat gebied vorderingen te maken.”

Bowe wint ook 1000 meter, zilver Ter Mors en brons Kok

De Amerikaanse Brittany Bowe legde beslag op de 1000 meter. De 32-jarige rijdster klopte in de laatste race wereldkampioene Jutta Leerdam met ruim een halve seconde. Bowe zegevierde in 1.13,60 minuten. Leerdam moest genoegen nemen met de vierde plaats: 1.14,15.

Het zilver ging naar Jorien ter Mors, die finishte in 1.13,94. Kok pakte brons met een persoonlijk record van 1.14,07. Ireen Wüst belandde met 1.14,61 op de vijfde plaats, Michelle de Jong eindigde als zevende in 1.14,92. Bowe won zaterdag ook al de 1500 meter. De Amerikaanse routinier behaalde haar achttiende wereldbekerzege op de 1000 meter.