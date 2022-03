Feyenoord-doelman Bijlow: ’Als je de kansen ziet, voelt het als verlies’

Feyenoord speelde voor rust vrij matig en stond halverwege op achterstand. Invaller Cyriel Dessers maakte gelijk en Feyenoord kreeg daarna wat kansen op de winst. „De eerste helft konden zij makkelijker door onze druk heen spelen. De tweede helft stond het wat anders bij ons en hadden zij het moeilijker. We moeten de kansen afmaken. Dat doen we helaas niet”, aldus Bijlow tegen ESPN.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws

Bekijk ook: Feyenoord gooit eigen glazen in in strijd om plaats 2

Trainer Arne Slot was tevreden over Dessers, die steeds dichter bij een basisplaats lijkt te komen. „Cyriel heeft een goede invalbeurt gehad. Hij was vandaag nog niet in staat 90 minuten te spelen. Een goede prestatie helpt wel om tot een basisplaats te komen”, vertelde hij. „In de tweede helft zetten we beter druk dan voor rust. We hadden de bal sneller terug. We hadden voor rust ook een paar goede kansen op de gelijkmaker. Maar de tweede helft was duidelijk beter dan de eerste.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie