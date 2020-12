PSV stijgt naar tweede plaats na moeizame zege op FC Utrecht

De bezoekers waren in de openingsfase het dichtst bij de openingsgoal, maar Gyrano Kerk speelde een Utrechtse counter niet heel erg lekker uit. Na balverlies van Pablo Rosario kon FC Utrecht counteren, maar verzuimde Kerk om Sander van de Streek goed aan te spelen. De middenvelder kwam uiteindelijk nog wel in balbezit maar schoot vanuit een lastige hoek in het zijnet.

Prachtige aanval

Een prachtige PSV-aanval leverde na een half uur spelen de openingsgoal op. Denzel Dumfries veroverde de bal diep op de Utrechtse helft en stuurde Mario Götze op rechts diep. De Duitser trok de bal voor en bij de eerste paal hakte Donyell Malen de 1-0 binnen.

Waar de aanvaller dacht dat hij het mooiste doelpunt van de eerste helft gemaakt had, werd hij zeven minuten later overtroffen door ploeggenoot Mohamed Ihattaren. De linkspoot kreeg op de rand van het strafschopgebied de bal, kapte naar binnen en versloeg Maarten Paes met een bekeken schot in de verre kruising. Het eerste Eredivisie-doelpunt van Ihattaren sinds 21 december van het vorig jaar.

PSV zakt ver weg

En net als vorige week in Heerenveen zakte PSV ook nu tegen FC Utrecht ver terug in de tweede helft. De bezoekers namen meer en meer het heft in handen en waren via Kerk en invaller Mimoun Mahi tot twee keer toe dicht bij de aansluitingstreffer. Die werd even vaak voorkomen door doelman Yvon Mvogo, die beide keren goed redde.

Twintig minuten voor tijd kwam de 2-1 er toch, nadat een andere invaller - Moussa Sylla - gevaar had gesticht in het Eindhovense strafschopgebied en Mahi in de rebound profiteerde van de chaos. Emil Bergström was kort daarna zelfs dicht bij de 2-2, maar de verdediger kon uit een vrije trap net niet lekker inschieten, waarna Mvogo kon oprapen.

En net als in Heerenveen baarde Schmidt opnieuw opzien met zijn wissels, door nu Götze, Ihattaren, Malen en Philipp Max naar de kant te halen. Onder meer debutant Yorbe Vertessen was een van de invallers, die twee grote kansen op 3-1 kreeg. De 19-jarige Belg was echter steeds niet gelukkig in de afronding.

Het kwam PSV niet duur te staan, omdat FC Utrecht er niet meer in slaagde het slotoffensief met de 2-2 te bekronen. Onder meer een levensgrote kans voor Van de Streek werd door Rosario onschadelijk gemaakt.

Bekijk ook de uitslagen en de stand in de Eredivisie.