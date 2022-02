Bondscoach Stanley Menzo heeft winnende smaak met Suriname te pakken

SV Robinhood-speler Jamilhio Rigters, die ook tegen Barbados al had gescoord, maakte beide goals. Menzo had de beschikking over zes Nederlands-Surinaamse profs die de oversteek hadden gemaakt. Warner Hahn, Ryan Koolwijk, Myenty Abena, Florian Jozefzoon, Ryan Donk en Dion Malone begonnen allemaal in de basis. De tegengoal van Guyana viel in de 89e minuut toen Menzo ervaren krachten als Donk en Koolwijk had gewisseld.

Menzo werd vorige maand aangesteld als opvolger van de ontslagen Dean Gorré. De oud-doelman was actief als interim-bondscoach van Aruba. Menzo werkte eerder als trainer bij AFC, AGOVV, FC Volendam, SC Cambuur, Lierse SK, Ajax Cape Town en het tweede elftal van het Chinese Beijing Goan.