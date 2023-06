Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Ajax verlegen om boegbeeld’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Menno Geelen, de huidig directeur commerciële zaken bij Ajax, acht het niet in het clubbelang om zijn maatje Edwin van der Sar op te volgen als algemeen directeur. Tenzij het tijdelijk is om een Ajax-boegbeeld in te werken voor de belangrijkste directiepost in de Johan Cruijff ArenA.