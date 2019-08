Villeneuve verwacht terugslag bij Honda en Verstappen

De races voor de zomerstop van de Formule 1 zijn voor Red Bull en zijn Japanse motorleverancier uiterst succesvol verlopen. Max Verstappen won in Oostenrijk en Duitsland en scoorde zijn eerste pole position in Hongarije. De Limburger staat derde in het kampioenschap en moet beide Mercedes-coureurs voor zich dulden. Lewis Hamilton lijkt ver uit zicht (verschil van 69 punten), maar Valtteri Bottas is binnen handbereik. De Fin staat slechts zeven punten voor op Verstappen.

Hamilton lijkt zonder bedreiging zijn zesde wereldtitel in de wacht te slepen. Al stellen sommigen dat de Brit toch rekening moet houden met Verstappen, die als gevaarlijke outsider wordt gezien. Villeneuve is het niet met die stelling eens. „Het probleem is dat Honda tijdens de tweede seizoenshelft straffen moet incasseren”, zegt de oud-wereldkampioen tegen Motorsport-Magazin.com.

Villeneuve denkt namelijk dat de goede prestaties van de Honda-motor zijn tol zullen eisen. De Japanse fabrikant offert de levensduur van de power unit op voor een betere performance. Althans, dat stelt Villeneuve. „Ze hebben een motor die het maar drie of vier races volhoudt. Alleen daarom hebben ze nu dit vermogen. Ze proberen helemaal niet om er zeven races mee te rijden.”