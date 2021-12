VAR-beslissingen domineren het gesprek in Serie A

De situatie: vlak voor tijd maakt AC Milan uit een ouderwetse scrimmage gelijk tegen de Napolitanen. Het is uiteindelijk Franck Kessié die San Siro laat ontploffen met een rake knal. Maar als het feest iets is bedaard, wordt arbiter Davide Massa naar de kant geroepen door de VAR om te oordelen over een buitenspelsituatie. Olivier Giroud ligt namelijk in buitenspel op de grond op het moment dat Pierre Kalulu de bal met zijn lichaam meeneemt. Hoewel de Franse spits nooit aan de bal komt en de aanname van Kalulu in ieder geval geen gerichte pass genoemd kan worden, wordt de goal toch afgekeurd wegens buitenspel.

Woede overheerst er uiteraard bij AC Milan, dat nu vier punten achterstand heeft op Internazionale in plaats van drie. „Er wordt nu gezegd dat het buitenspel was, maar als een speler op de grond ligt en niet eens een poging waagt om de bal te spelen, hoe kan de verdediger er dan last van hebben? Dat kán helemaal niet. Juan Jesus werd niet gehinderd door Giroud.”

Maar ook in de media is het weer storm. La Gazzetta dello Sport opent op de voorpagina ook met een grote kop over de VAR. In de krant wordt ook de wedstrijd tussen Atalanta en AS Roma, waarbij een goal werd afgekeurd omdat José Luis Palomino achter Bryan Cristante die een eigen goal maakte buitenspel stond. „De gedachten bij de goal van Milan ging direct terug naar de situatie zaterdag in Bergamo. Maar hier leek de invloed van Giroud nog minimaler dan die van Palomino een dag eerder. Het is fout om te oordelen dat de Fransman deelnam aan het spel.”

Bij de collega’s van Corriere dello Sport wordt het arbitrale ingrijpen juist verdedigd. „Hoe licht ook: Giroud maakt bewegingen met zijn benen richting de bal als deze nadert. Ook heeft hij duidelijk contact met Juan Jesus, wiens werk daardoor bemoeilijkt wordt.”