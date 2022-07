Engeland wint ook zonder Wiegman op de bank ruim

Vanuit haar hotelkamer zag Wiegman hoe het al uitgeschakelde Noord-Ierland zich 40 minuten lang succesvol in de wedstrijd hield. Het verdedigde met volle overgave alsof het de finale betrof en had zelf ook nog wel een paar mogelijkheden. Vijf minuten voor rust was daar dan toch de terechte voorsprong voor de het gastland. Fran Kirby vond het net met een fraai geplaatst schot. Enkele minuten later werd het ook nog 2-0 door Beth Mead.

Na de pauze ging Engeland vrolijk door met scoren via een rake kopbal van de net ingevallen Alessia Russo. De spits vond enkele minuten later nogmaals het net. Daarna nam de scoringsdrift van de Engelsen wat af, maar een kwartier voor tijd werd het wel 5-0 door een eigen goal van Kelsie Burrows. Russo had in de slotfase ook nog haar hattrick kunnen maken, maar miste een enorme kans.

Oostenrijk viert feest

In het andere duel, Oostenrijk - Noorwegen, werd er bepaald wie er met Engeland mee naar de kwartfinale zou gaan. Oostenrijk had voorafgaand aan het voordeel van het doelsaldo en leek daardoor met een stuk minder spanning te spelen. Nadat de lat al eens was geraakt, was het in 37e Nicole Billa die raak kopte. Noorwegen was in het restant niet bij machte om nog de gelijkmaker af te dwingen en dus melden de Oostenrijkers zich in de knock-outfase.