United-keeper De Gea gaat 120 miljoen euro verdienen

Manchester United wilde De Gea langer aan zich binden. Het contract van de Spaanse keeper loopt volgend jaar zomer af en in dat geval zou hij transfervrij kunnen vertrekken. Zo was er volgens Engelse media bijvoorbeeld al interesse van Paris Saint-Germain. De clubleiding van de Mancunians schakelde snel door en heeft De Gea een nieuw voorstel gedaan dat bijna niet te weigeren is.

Toch heeft De Gea lang nagedacht over de volgende stap in zijn carriėre, maar volgens Daily Mail uiteindelijk besloten om toch bij Manchester United te blijven. Er ligt al een akkoord tussen de Engelse topclub en het management van De Gea. De verwachting is dat de 28-jarige international bij terugkomst uit het trainingskamp met de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer zelf zijn handtekening onder het contract met een weeksalaris van om en nabij 420.000 euro zet. De nieuwe overeenkomst loopt in dat geval tot medio 2025.

Geduld

Door het langere verblijf moet de talentvolle sluitpost Dean Henderson nog even geduld hebben. Manchester United ziet in de 22-jarige Brit de toekomstige eerste doelman. Waarschijnlijk wordt hij voor nog een jaar verhuurd aan Sheffield United, waarmee Henderson afgelopen seizoen overigens promoveerde naar de Premier League.

Champions Cup

Manchester United verblijft momenteel in Singapore, waar de club deelneemt aan de International Champions Cup. De eerste wedstrijd werd zaterdag met 1-0 gewonnen van Internazionale. Doelpunenmaker was de 17-jarige spits Mason Greenwood. De volgende confrontatie is over vijf en dan is Tottenham Hotspur de tegenstander.

Het doelpunt van United-aanvaller Mason Greenwood (r) tegen Internazionale in beeld. Ⓒ AFP