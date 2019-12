Berghuis-dossier lijkt in handen Sadilek

Michal Sadilek Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - PSV lijkt topfit af te reizen voor de beladen clash in De Kuip. Donderdag moesten Ritsu Doan en Michal Sadilek nog verstek laten gaan tegen Rosenborg. De Japanner kon vrijdag al vertellen dat hij zou kunnen starten tegen Feyenoord. En als een reactie uitblijft, kan de tot linksback omgeturnde Tsjech dat ook. De kans is groot dat dit ook gebeurt. Want Mark van Bommel kan geen moment warm geworden zijn van de spelers die hij bij het afscheid van de Europa League een kans gaf.