Hockeyers Amsterdam versterken trainersstaf met olympische kampioenen

Taco van den Honert (55), de huidige assistent van bondscoach Max Caldas, was eerder al als assistent én hoofdcoach betrokken bij het eerste herenelftal, dat afgelopen seizoen een zeer moeizaam seizoen kende.

Van den Honert is een icoon van de oudste hockeyclub van het land. Het gewezen slangenmens veroverde zowel als speler en als coach de landstitel. De aanvaller, uitvinder van de vermaarde sleeppush, werd in 1996 olympisch kampioen. Het was het eerste olympisch goud van de Nederlandse hockeymannen. In de tegen Duitsland gewonnen halve finale (3-1) scoorde Van den Honert tweemaal.

Perfecte aanvulling

De nieuwe hoofdcoach Alexander Cox is verheugd met de aanstelling van zijn assistent. ,,Hij brengt zeer veel internationale ervaring mee. Naast kwaliteit is hij ook het type persoon dat mij perfect aanvult.”

Kim Lammers (40), de nieuwe assistent van de vrouwen van Amsterdam, beschikt eveneens over een karrevracht aan internationale ervaring. Lammers werd olympisch kampioen (in 2012), wereldkampioen (tweemaal) en Europees kampioen en kwam 200 maal uit voor Oranje.

Na haar actieve carrière deed ze ervaring op als assistent-coach bij Huizen, de club waar ze tijdens de corona-uitbraak als hoofdcoach actief was. Afgelopen seizoen assisteerde Lammers enige tijd bij de vrouwen van degradant Laren.

Sterke persoonlijkheid

Toch gaat ze weer ‘in de luwte’ van coach Tigges aan de slag bij de nummer twee van de hoofdklasse. ,,De rol van assistent past mij goed en ik heb met Amsterdam een leuk gesprek gehad. Ik werd er enthousiast van om met zo’n talentvolle groep aan de slag te gaan”, aldus Lammers.

Tigges toont zich ook enthousiast over de naderende samenwerking: ,,Met Kim halen we enorm veel ervaring en een sterke persoonlijkheid in huis. De juiste mix om deze jonge ploeg een extra boost te geven.”