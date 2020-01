Richie Porte grijpt de macht in Tour Down Under

Nadat de eerste twee etappes in een massasprint waren geëindigd, konden de klassementsrenners zich donderdag tussen Unley en Paracombe voor het eerst laten zien. De 131 kilometer lange rit ging over heuvelachtig terrein, met aan het einde een pittig klimmetje. Porte zette onder aan de slotklim direct aan en geen van zijn concurrenten kon hem volgen.

„Ik voelde me goed en wist meteen een gaatje te slaan. Jammer dat we op de klim wind tegen hadden, anders had ik ze nog meer pijn kunnen doen”, zei de 34-jarige Australiër, die vijf seconden pakte op het achtervolgende groepje met daarin onder anderen Simon Yates, George Bennett en ook Dylan van Baarle, die de schade beperkt hield voor zijn teamgenoot Rohan Dennis. Porte won de Tour Down Under in 2017. Ook toen was hij de beste in de heuvelrit naar Paracombe.

In het algemeen klassement heeft Porte nu zes seconden voorsprong op de Zuid-Afrikaan Daryl Impey, die de openingswedstrijd van de UCI WorldTour de afgelopen twee jaar op zijn naam schreef. De Nieuw-Zeelandse kopman Bennett van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma is de nummer 5 van het klassement met veertien seconden achterstand, Van Baarle (Team Ineos) staat negende op vijftien tellen.

„Het is fijn dat we twee kaarten kunnen spelen”, zei de Nederlander, wiens Australische kopman Dennis dezelfde achterstand heeft op Porte. „Het doel was om vandaag geen tijd te verliezen en dat is gelukt.”