Premium Het beste van De Telegraaf

Trainer kan succesje in Europa League goed gebruiken Peter Bosz staat onder druk bij kwakkelend Lyon

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Het worden belangrijke weken voor Olympique Lyonnais-trainer Peter Bosz. „Het zit helemaal niet in mijn aard om op te geven.” Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - In de Europa League-wedstrijd tegen FC Porto kan Peter Bosz donderdag weer wat krediet opbouwen tijdens een tegenvallend seizoen met Olympique Lyonnais in de Ligue 1. In Portugal boekte Lyon vorige week een knappe 1-0 zege, waardoor de kwartfinale binnen handbereik ligt. Bosz kan het Europese succes goed gebruiken.