Snelste tijd productieve Max Verstappen in laatste training

Op de zachtste band ging Verstappen rond in 1.32,272. Hij was daarmee ruim drie tienden van een seconde sneller dan Carlos Sainz. Diens Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc noteerde de derde tijd, op liefst zes tienden van Verstappen.

Leclerc – winnaar van de laatste race in Oostenrijk – klaagde aan het einde van de training over de staat van zijn banden. Eerder spinde hij al een keer op het hardste rubber.

Red Bull maakte er een productieve derde training van. Zowel Verstappen als Sergio Pérez maakten de nodige kilometers, aanvankelijk op de medium-band. Op het zachtste rubber kwam Pérez niet verder dan de vijfde tijd, op ruim een seconde van Verstappen.

Sainz is normaliter geen bedreiging voor Red Bull dit weekeinde, want hij start na een motorwissel achteraan. Lewis Hamilton (Mercedes) reed de vierde tijd in de laatste testsessie.