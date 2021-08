PSV-coach: gesprek met kritische Marco van Ginkel niet nodig

..We weten allemaal dat we tegen Benfica meer kansen hadden moeten creëren”, zei Schmidt. „Ik heb niet precies gehoord wat Van Ginkel daar over gezegd heeft. Maar ik ken hem. Een apart gesprek is niet nodig. Hij heeft goede bedoelingen. Zijn kritiek zal vooral geweest zijn dat we te weinig in kansrijke positie kwamen. Daar is iedereen het over eens.”

Schmidt was vol lof over zijn co-aanvoerder Cody Gakpo, die opgenomen is in de Oranje-selectie. „Dat verdient hij. Ik zag leiderschap bij hem. Hij is niet voor niets mijn tweede aanvoerder. Hij is mentaal sterk en kan zich enorm op een bepaalde wedstrijd focussen. Na die wedstrijd tegen Benfica was ik heel trots op hem.”

Volgens de Duitse trainer heeft Gakpo de laatste weken een enorme ontwikkeling doorgemaakt. „In februari raakte hij geblesseerd. Daarna is hij niet meer op toplevel geweest. Na het EK hebben we hem even extra rust gegeven. In beide duels tegen Benfica was hij top, zowel fysiek als voetballend. Zonder overtredingen was hij in die wedstrijden niet te stoppen.”