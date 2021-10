Dreun voor Ronald Koeman: FC Barcelona thuis onderuit tegen Real Madrid

El Clásico was voor het eerst sinds hele lange tijd echt ontdaan van de grote sterren. Cristiano Ronaldo doet al een paar jaar niet meer mee, maar sinds 2004 (!) deed of Sergio Ramos óf Lionel Messi altijd mee. De twee spelen nu samen bij PSG. Wel koos trainer Koeman voor Memphis Depay en Frenkie de Jong in de basis. Luuk de Jong zat op de bank.

De Madrilenen hadden de eerste twintig minuten licht de overhand, waarbij continu gegokt werd op de snelheid van Vinicius Junior. Daar had FC Barcelona alle moeite mee. Zo gokte de buitenspeler een keer op eenstrafschop na een lichte touché, maar arbiter Jose Maria Sanchez Martinez wilde er niet aan.

In de 24e minuut echter de beste kans van de wedstrijd aan de andere kant. Depay kwam door op links, legde de bal slim terug, waarbij de meegelopen Sergiño Dest de bal van een paar meter voor het doel voor het inschieten had, tot ontsteltenis van Koeman en co mikte hij over.

In de 32e minuut was het dan toch raak voor de Koninklijke. David Alaba liep goed mee bij een counter, waarbij Rodrygo de eveneens meegelopen Oostenrijker perfect bediende. Alaba vuurde de bal in de verre hoek: 0-1.

Daarna ging het even heen en weer, met kansen voor beide partijen. Na rust wilde Barcelona een strafschop na een vermeende handsbal van Toni Kroos, maar ook dat feest ging niet door. De Blaugrana speelde na de theepauze overigens met Philippe Coutinho in het veld, voor Oscar Mingueza, hierdoor kwam Dest op zijn vertrouwde rechtsbackpositie.

Een levende Clásico was het zeker, want het golfde op en neer. Maar na 70 minuten op de klok stond het nog immer 0-1. Dest knalde met links vlak hierna net over. Het werd tijd voor Sergio Agüero, vond Koeman. Ansu Fati moest het veld verlaten. Barcelona sloop steeds richting het doel van Madrid-sluitpost Thibaut Courtois, maar de trekker overhalen lukte niet. Frenkie de Jong werd ook vervangen, voor Sergi Roberto. Ook Luuk de Jong kwam erin, om de meubelen te redden voor Barcelona.

Tot veel kansen leidde dit allemaal echter niet, laat staan een waar slotoffensief. Wel tot de 0-2 in de 94e minuut. Marco Asensio vond Lucas Vazquez in de counter: 0-2. Agüero maakte in de 97e minuut nog de 1-2 en daarmee zijn eerste officiële treffer voor Blaugrana, maar het kwam te laat.

Barcelona heeft nu drie Clásico’s achtereen verloren. Koeman is de tweede trainer van Barcelona die zijn eerste drie duels met Real Madrid verliest. Met de Ier Patrick O’Connell op de bank verloor Barcelona in de jaren 30 zelfs vier keer op rij van de grote rivaal.

Barcelona heeft na negen competitiewedstrijden 5 punten minder dan drie koplopers: Real, Sevilla en Real Sociedad.