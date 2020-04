Bayern geeft Flick het vertrouwen voor de komende jaren

Volgens topman Karl-Heinz Rummenigge was er weinig discussie over het al dan niet aanblijven van Flick. „Wij zijn bijzonder tevreden over zijn werk. De resultaten zijn goed, het elftal speelt op een wijze die wij willen en als enige club in Duitsland strijden we nog volop mee op drie fronten. Daarnaast spreekt de manier waarop Flick met de spelers omgaat ons bijzonder aan. Hij is zeer empathisch. Veel meer kunnen we niet verlangen.”

Flick sprak vertrouwen uit in de toekomst. „De samenwerking met het bestuur, de staf en de spelers is heel goed. Uit alle gesprekken die met mij zijn gevoerd spreekt veel vertrouwen. Daarom hoefde ik niet na te denken over dit voorstel. Ik ben ervan overtuigd dat we samen heel veel kunnen bereiken bij Bayern.”

Bayern is, als er nog wordt gevoetbald dit seizoen, kansrijk voor drie hoofdprijzen; de titel, de beker en de Champions League.