Ruim 10 miljoen winst voor AZ

De Alkmaarse club dankt die fraaie cijfers niet alleen aan de lucratieve transfers van Vincent Janssen (naar Tottenham Hotspur) en Markus Henriksen (naar Hull City), maar ook aan de prestaties in de Europa League en het bekertoernooi. De omzet bedroeg 31,1 miljoen euro tijdens het seizoen 2016-2017, bijna 3 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

De ploeg van trainer John van den Brom bereikte de finale van het toernooi om de KNVB-beker, waarin Vitesse te sterk bleek. AZ overwinterde ook in de Europa League. In de eerste knock-outronde werden de Alkmaarders vervolgens overklast door Olympique Lyon.

Zwarte cijfers

In de Eredivisie eindigde de ploeg van Van den Brom als zesde, waarna het in de play-offs naast een Europees ticket greep. Toch verwacht AZ dit seizoen weer zwarte cijfers te schrijven, ook door de transfers van Derrick Luckassen (naar PSV) en Ridgeciano Haps (Feyenoord).

Het eigen vermogen van AZ steeg afgelopen seizoen van 12,6 naar 23,1 miljoen euro. De Alkmaarse club kocht eerder dit jaar het stadion terug, waardoor het weer baas in eigen huis is. Het zogeheten balanstotaal, waarop alle bezittingen en schulden zijn opgenomen, steeg zodoende van 39 naar 60,5 miljoen euro.

"Naast de aankoop van het stadion zullen we de opbrengsten aanwenden in lijn met de visie van AZ", aldus algemeen directeur Robert Eenhoorn. "Denk daarbij aan toekomstige spelersaankopen, verdere investeringen in het trainingscomplex en verbouwingen in het AFAS Stadion. Onze investeringen zijn gericht op duurzame verhoging van inkomsten, die weer ten goede kunnen komen aan het voetbal."