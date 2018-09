AS Roma zonder Strootman, maar mét Karsdorp

De middenvelder heeft nog altijd te veel last van de spierblessure die hij kort voor de interlandperiode opliep in het gewonnen competitieduel met AC Milan (2-0). Strootman moest zich daarom afmelden voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje, tegen Wit-Rusland (3-1) en Zweden (2-0). Trainer Eusebio Di Francesco hoopt dat de medische staf er wel in slaagt om Strootman klaar te stomen voor de krachtmeting met Chelsea in de Champions League, woensdag in Londen.

Rick Karsdorp

Rick Karsdorp zit wel bij de wedstrijdselectie, voor het eerst sinds zijn transfer van Feyenoord naar AS Roma. Tijdens de medische keuring van afgelopen zomer in Rome werd schade aan de rechterknie van Karsdorp ontdekt. De rechtsback moest een operatie ondergaan en miste daardoor de eerste weken van het seizoen.

"Rick heeft nu drie keer meegetraind, we moeten dus kijken of we hem gaan gebruiken. Maar hij zit zeker bij de selectie'', zei Di Francesco.