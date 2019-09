Na de goal tegen Haïti komen de emoties los bij de spelers van Curaçao.

De voetbalbond van Curaçao en de familie van Jarzinho Pieter weten nog altijd niet wat de exacte oorzaak is van de dood van de 31-jarige keeper. Bondscoach Remko Bicentini, woonachtig in het Nederlandse Wijchen, is er nog steeds kapot van.