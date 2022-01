Jerzy Dudek: ’Lionel Messi zei de meest grove dingen tegen Sergio Ramos en Pepe’

„Hij was behoorlijk provocerend, net als de rest van Barcelona en Pep Guardiola”, zegt de Pool, die met Feyenoord in 2002 de UEFA Cup won, in zijn biografie. „Ze waren er helemaal voor geprepareerd om je te provoceren en dat konden ze dan perfect. Dat had veel impact op manager José Mourinho en de rest van het team.”

Daarbij was Messi niet bang om ook tegen zijn veel grotere directe tegenstanders zijn mond open te trekken. „Ik heb hem ongelooflijk grove dingen tegen Pepe en Ramos horen zeggen. Dat zou je eigenlijk niet verwachten van zo’n rustig en op het oog goed persoon.”

Dit seizoen worden voor het eerst sinds lange tijd de Clásico’s afgewerkt zonder Messi en Ramos, die nu elkaars ploeggenoten zijn bij Paris Saint-Germain. Woensdagavond staat er ook weer een op het menu. Dan treffen beide clubs elkaar in het kader van de Spaanse Supercup.