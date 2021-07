Erik ten Hag juicht voor Italië tijdens EK-finale

„Italië speelt al langere tijd goed. Ze winnen vaak op attractieve wijze en verdienen het mijn inziens meer om te winnen”, adus Ten Hag, die bovendien een zwak heeft voor de mentaliteit waarmee de Zuid-Europeanen op het veld staan.

„De beleving van de Italianen spreekt me zeer aan. Daar kunnen wij Nederlanders nog wat van leren. Die passie die de spelers uitstralen levert een grote bijdrage aan de winstkansen.”

Ten Hag vindt dat het qua felheid bij Ajax wel goed zit. Zo brengen latino’s Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez en Edson Alvarez de nodige grinta met zich mee. ,,In onze selectie hebben wij ook zeker die passie en beleving.”

Over het behoudende spel van Engeland dit EK is Ten Hag minder te spreken. „Ze zijn mede dankzij het thuisvoordeel ver gekomen. Bij de winst op Denemarken in de halve finale kun je bijvoorbeeld je vraagtekens zetten”, aldus Ten Hag, doelend op de makkelijk gegeven strafschop in de verlenging, die in tweede instantie werd benut door Harry Kane.