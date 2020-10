PEC Zwolle en Willem II kunnen niet afrekenen met moeizame reeks

PEC Zwolle en Willem II hebben slechts een van de eerste zes competitieduels gewonnen. De thuisploeg had voor rust het betere van het spel, zonder tot heel veel uitgespeelde kansen te komen. Na de hervatting was het spel meer in evenwicht.

Lastige start

PEC Zwolle beleefde de afgelopen weken een lastige competitiestart met zware wedstrijden tegen PSV (0-3), Feyenoord (0-2), AZ (1-1) en Sparta (4-0). De formatie stelde woensdag in de uitwedstrijd tegen RKC (1-1) teleur.

Willem II, de nummer 5 van het afgebroken seizoen in de Eredivisie, won tot dusver alleen van Heracles Almelo: 4-0. Vangelis Pavlidis, de spits van de club uit Tillburg, schoot in de slotfase op de paal.

Van der Heijden net geen matchwinnaar

Jan-Arie van der Heijden dacht Willem II net voor het laatste fluitsignaal aan een zege te helpen, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat zijn ploeggenoot Sebastian Holmén buitenspel stond. PEC Zwolle speelde de laatste vijf minuten met tien man na een tweede gele kaart voor Mustafa Saymak.

