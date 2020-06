Memphis Depay bij massale demonstratie op de Dam

Memphis Depay Ⓒ Hollandse Hoogte

Oranje-international Memphis Depay was maandag aanwezig bij de massale demonstratie op de Dam in Amsterdam. Aanleiding voor het protest is het politiegeweld tegen zwarten in de Verenigde Staten. Vorige week kwam de zwarte Amerikaan George Floyd om het leven nadat een agent bijna tien minuten lang zijn knie op zijn nek had gedrukt.