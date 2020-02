Kiki Bertens naar laatste vier in Rusland

Bertens stuit nu op Ekaterina Alexandrova. Dat is de nummer 28 van de wereld. De tennisster uit Rusland profiteerde vrijdag van een walk over van wereldtopper Petra Kvitova. Ze treft voor de derde keer op een rij een Russin in Sint Petersburg. In haar openingsronde trof ze Veronika Kudermetova. „Ik ben er weer kaar voor”, liet Bertens in het on court-interview weten.

Bertens beter

Bertens had tegen Potapova in de eerste set telkens het initiatief. In de tweede set moest de geboren Wateringse 4-1 van het scorebord poetsen. Ze overleefde aantal setpunten en sloopte er een tiebreak uit. In de tiebreak kwam het niveauverschil bovendrijven tussen de tussen nummer acht en nummer 101 van de wereld. „Ik had het zwaar in de tweede set. Ik had hier en daar wat geluk”, erkende Bertens.

Ze jaagt op de tiende toernooizege uit har loopbaan. Bij het zeer prestigieuze graveltoernooi van Madrid sloeg de pupil van trainer Elise Tamaëla in 2019 voor de laatste keer toe. Vervolgens verloor Bertens drie finales, in Rosmalen, Palerma en bij de WTA Elite Trophy in Zhuhai.

Hersteld van Fed Cup-drama

Bertens kreeg afgelopen weekeinde een enorm tegenvaller te verwerken. In het Fed Cup-treffen met Wit-Rusland in Den Haag won ze haar beide enkelspelen, maar verloor Bertens het beslissende dubbelspel aan de zijde van Demi Schuurs. Nederland liep daardoor deelname aan de Fed Cup Finals in Boedapest.