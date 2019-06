Martens zat in een rollercoaster

Vooraf was dat nog onzeker, omdat de buitenspeler last had van haar teen. „Het was de voorbije dagen een ’rollercoaster’. Ik geloofde er wel in en ik voelde me vandaag ook goed. Ik kan veel op adrenaline”, zei de aanvaller lachend tegenover de NOS.

De rechtspoot deed een iets aangepaste warming-up dan normaal, door eerst in de catacomben warm te fietsen en daarna richting haar ploeggenoten te gaan die al op het veld bezig waren. „Het is iets anders dan gebruikelijk, maar ik kon mijn focus goed behouden. En ik heb het negentig minuten volgehouden in de wedstrijd”, lachte de matchwinnaar van de achtste finale tegen Japan.

Martens is blij met het bereiken van de halve finales, maar vooral ook met het ticket voor de Olympische Spelen. „We gaan naar Tokio toe! Het is allebei super mooi. Nu gaan we ons klaar maken voor de volgende wedstrijd.”

Bekijk ook: Oranje verzekert zich van ticket voor Olympische Spelen