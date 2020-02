Sofia Kenin verslaat Garbiñe Muguruza en wint Australian Open

Kenin stond voor de eerste keer in haar carrière in een grandslamfinale. De 21-jarige Amerikaanse tennisster was voorheen bij één van de vier Grand Slams nooit voorbij de vierde ronde gekomen en in Melbourne had ze zelfs nog nooit meer dan één partij gewonnen. Op weg naar de eindstrijd had ze bij de editie van 2020 dit keer zelfs Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld, uitgeschakeld.

Grandslamtitels Muguruza

In Muguruza vond Kenin een ervaren opponente. De Spaanse toptennisster was ooit de nummer één van de wereld en wist eerder al Roland Garros (2016) en Wimbledon (2017) te winnen. In die finales klopte ze respectievelijk Serena en Venus Williams. Kenin en Muguruza hadden elkaar voorafgaand aan de strijd in Melbourne slechts één keer eerder getroffen. Dat was vorig jaar in China, waar Kenin in drie sets wist te winnen.

Muguruza kende in de Rod Laver Arena een flitsende start en liep dankzij een vroege break uit naar een 4-2 voorsprong. De verschillen waren desondanks klein, waardoor Kenin zich terugknokte tot 4-4. Al het harde werken van de Amerikaanse leverde in de eerste set uiteindelijk toch niets op. De 26-jarige Muguruza brak opnieuw de service van Kenin en sleepte met 6-4 het eerste bedrijf binnen.

Kenin speelt onbevangen

Ondanks pas haar eerste grandslamfinale en leeftijd van 21 jaar speelde Kenin in het vervolg van de partij onbevangen. Haar spel in de tweede set was overtuigend en daarmee legde ze Muguruza haar wil op. Daardoor trok ze met 6-2 de stand gelijk en dwong zo een beslissende derde set af.

Garbine Muguruza pept zichzelf op, maar trok toch aan het korste einde. Ⓒ EPA

Beslissende set

Bij een stand van 2-2 had Muguruza maar liefst drie breekpunten, maar Kenin wist -met de rug tegen de muur- haar servicegame te behouden door vijf punten op rij te pakken: 3-2. De Amerikaanse brak vervolgens zelf wel haar Spaanse opponente en behield haar eigen servicebeurt: 5-2. Muguruza verprutste opnieuw haar eigen game zodat Kenin de derde set met 6-2 naar zich toe wist te trekken en dus de Australian Open op aar naam schreef.

