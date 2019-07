Bol krijgt voorkeur boven Matthews bij Sunweb

„We verwachten een chaotische sprint voor de snelle mannen en dan is het goed om alles op Cees te zetten. Hij heeft meer snelheid en is een grote jongen die zich wat beter kan positioneren”, legde ploegleider Aike Visbeek uit bij de start in Albi aan de NOS.

Het is een sportieve keuze en het heeft niets te maken met de tot nog toe tegenvallende prestaties van Michael Matthews, benadrukte Visbeek. „De naam van Cees stond voor de Tour al in de planning voor deze etappe. Michael is beter in de lange etappes met moeilijke finales en hij accepteert ook volkomen de keuze voor Cees. Michael is een teamplayer en heeft meegedacht over hoe we de sprint willen aanpakken.”

Bol zelf zei dat hij het spannend vond. „Ik heb nog niets bewezen, dus het is mooi dat ik nu al de kans krijg op het hoogste podium. Als alles 100 procent volgens plan verloopt, is winnen mogelijk.”