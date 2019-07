Nog altijd geen sleet op ’balletdanser’ Federer

Roger Federer bedankt zijn fans. Ⓒ AFP

LONDEN - Op 8 augustus wordt Roger Federer 38 jaar oud, maar de jaren lijken maar geen vat te krijgen op het fenomeen uit Basel. Ook woensdag, in de tweede ronde van Wimbleldon, bewoog de nummer drie van de wereld zich weer als een balletdanser over de baan. De jonge Brit Jay Clarke moest in drie sets buigen: 6-1, 7-6 en 6-2. De grote vraag is of de winnaar van twintig grandslamtoernooien er nog eentje aan zijn recordaantal kan toevoegen?