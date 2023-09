Max Verstappen glimlacht om uitspraak Helmut Marko: ‘Ik was niet nerveus hoor’

MONZA - In Hollywood draait het vaak om spannende plotwendingen die een filmkijker van zijn stoel blazen. De afloop al aan het begin weggeven? Dat is in de meeste genres uit den boze. Het Formule 1-seizoen 2023 begint voor de grote ster Max Verstappen en Red Bull Racing op één groot heldenepos te lijken. In Monza wist de WK-leider al in ronde 4(!) dat het normaal gesproken inderdaad weer goed zou komen. De tiende zege op rij is een feit.

Verstappen krijgt een champagnedouche van teamgenoot Pérez Ⓒ ANP/HH