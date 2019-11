Verstappen hijgt Hamilton in nek in laatste training

Het verschil tussen beide heren was echter klein op de 4.309 meter lange baan van Interlagos, dat het op twee na kortste circuit van de kalender is. De Brit kwam in zijn Mercedes tot een tijd van 1.08,320. Verstappen gaf slechts 0,026 seconde toe.

Ferrari-coureurs Charles Leclerc (1:08,611) en Sebastian Vettel (1:08,664) klokten de derde en vierde tijd. Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen en Mercedes-coureur Valtteri Bottas completeerden de top zes. Al waren zij het stuk langzamer dan de overige vier topcoureurs, respectievelijk 0,816 en 0,881 seconde.

Verstappen - Leclerc

Verstappen is met nog twee races te gaan in een felle strijd om de derde plek in de WK-stand verwikkeld. De Red Bull-coureur staat momenteel vierde, op 14 punten van Charles Leclerc van Ferrari, maar weet dat zijn concurrent in São Paulo vanwege het verwisselen van zijn motor tien plaatsen naar achteren moet op de startgrid.

Lewis Hamilton kroonde zich vorige maand in Mexico al tot wereldkampioen. Zijn teamgenoot Bottas is zeker van de tweede plaats. De kwalificatie begint zaterdag om 19:00 uur. De race start zondag om 18:10 uur. Over twee weken wordt het seizoen afgesloten in Abu Dhabi, waar de 21e en laatste race van het seizoen wordt verreden.

Bekijk ook: Verstappen heeft oplossing