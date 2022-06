Steven Kruijswijk enige Nederlandse wielrenner in Tour-ploeg Jumbo-Visma

In de Tourselectie ontbreken onder anderen Robert Gesink en Mike Teunissen. De twee Nederlanders maakten afgelopen jaar wel deel uit van het team waarmee de ploeg aan de Ronde van Frankrijk begon. Gesink moest toen na een valpartij.

Verrassend in de Tour-selectie van Jumbo-Visma is ook dat Nathan Van Hooydonck meegaat in plaats van Rohan Dennis. De Nederlandse ploeg neemt ook Wout van Aert, Tiesj Benoot, Sepp Kuss en Christophe Laporte mee naar Frankrijk.

Jumbo-Visma gaat met Roglic en Vingegaard voor een goed klassement. De Sloveen eindigde in de Tour van 2020 als tweede achter zijn landgenoot Tadej Pogacar. Vingegaard werd afgelopen jaar tweede achter dezelfde winnaar. Met Van Aert wil Jumbo-Visma ook meestrijden om de groene puntentrui.

„We hebben uiteenlopende ambities dus we hebben gekozen voor renners die op verschillende terreinen het best uit de voeten kunnen”, licht Merijn Zeeman toe. „We moeten onze kopmannen veilig door de eerste hectische week loodsen, maar ook in staat zijn om het de andere Tour-favorieten in de bergen moeilijk te maken”, aldus de sportief directeur van Team Jumbo-Visma. „Daarnaast verdient Wout voldoende steun in zijn jacht op ritzeges en de groene trui. Deze selectie is fit en in onze ogen in staat om onze ambities het best na te jagen.”

Jumbo-Visma trok afgelopen week de gehele ploeg, met daarin Gesink, Teunissen en Dennis maar ook Kuss, terug uit de Ronde van Zwitserland na een coronabesmetting. De ploegleiding wilde niet bekendmaken om hoeveel besmettingen het ging en wie het waren.