Tom Dumoulin ziet veel fans zonder mondkapje: ’Dat is niet wat je wil’

„Ik had eerder dit verwacht dan een volle bak klim. Je moet er wel rekening mee houden, maar deze kans was groter”, laat hij weten.

De Jumbo-Visma-kopman vervolgt: „Als iemand van de kopmannen probeert te ontsnappen, of zelfs ontsnapt, blijven we als team bij elkaar en kan een echte ontsnapping eigenlijk niet lukken. We blijven gewoon bij elkaar.”

Dat Team Ineos het initatief nam om op kop te gaan rijden van het peloton, vond Dumoulin wel fijn. „Dat vonden we prima ja. We hoeven ons niet elke dag te laten zien, pas op de juiste momenten. En dat hebben we deze Tour tot nu toe gedaan gelukkig. We zitten er nu goed bij met vijf man tot de finish, dat is perfect.” En hoe voelt hij zich zelf? „Ik ben wel oké.”

Aanmoedigingen zonder mondkapje

„Van voren blijven en geen tijd verliezen”, omschreef Dumoulin de doelstelling. „Het mag straks wel een keer wat spectaculairder uitpakken met de ploeg.” Zijn grootste zorg donderdag was toch het gedrag van al te enthousiaste toeschouwers zonder mondkapje. „Dat was niet goed. Er waren heel veel mensen die aanmoedigden zonder mondkapje. Normaal word ik er wel blij van. Het is wel wat de Tour de Tour maakt. Maar zeker op zo’n klim is het toch een risico. Als ik virologen moet geloven is de kans op besmetting nihil. Maar er hoeft er maar eentje echt zwaar corona te hebben en flink te hoesten en proesten. Misschien hangt er dan toch iets in de lucht waar we doorheen rijden en pakt een van ons dat op. Dat is niet wat je wil.”

Dumoulin is op de zesde plaats in het klassement de hoogst geklasseerde Nederlander.

Mollema: nog geen oorlog tussen klassementsmannen

Bauke Mollema sprintte donderdag in het wiel van Julian Alaphilippe naar de zesde plaats in de zesde rit van de Tour de France, die nog geen echte strijd tussen de favorieten opleverde. Achter enkele vroeg ontsnapte renners, van wie de Kazach Alexei Loetsenko dus de etappe won, was de Nederlander van Trek-Segafredo in ieder geval in orde. „Zo’n klim ligt me goed. Het was niet superstijl. Ik kon de hele klim op mijn buitenblad rijden en er nog een sprintje uitpersen”, vertelde Mollema op de Mont Aigoual.

Pas komend weekeinde, in de Pyreneeën, verwacht Mollema meer „oorlog” tussen de klassementsrenners. „Pas dan zul je zien hoe de verhoudingen zijn. Die voorlaatste klim vandaag was ook zo’n berg waarop dat duidelijk zou kunnen worden, maar met alles wat er nog gaat komen wil niet iedereen zijn kaarten al op tafel leggen.”

Maar toch perste Mollema er een sprintje uit, meer voor het goede gevoel wellicht. „Ach, ik zat net in zijn wiel toen Julian versnelde. Dan ga je mee, want ik wil ook niet onnodig seconden verliezen. Ik hoorde Bernal nog tegen zijn ploeggenoten ’rustig, rustig’ roepen. Misschien was hij niet super of wilde hij gewoon niet volle bak sprinten.”

