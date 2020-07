Schulting: ’Zo fijn dat ik Lara’s hand nog heb vastgehouden...’

„Ik ben dankbaar dat we nog bij Lara hebben kunnen zijn”, vertelt Schulting tegenover de NOS. „Niet zomaar een uurtje, maar we mochten vrijdag zo lang bij haar blijven als we wilden. We mochten in- en uitlopen wanneer we daar behoefte aan hadden. De eerste keer dat ik haar bezocht in het ziekenhuis was ik nog heel naïef en had ik zoiets van ’ze is er volgende week weer’. Maar het besef dat dat niet zo is, sluipt er dan langzaam in...”

De Vries slaat een arm om Schulting heen en zegt: „Lara was altijd zó vrolijk, zó positief. Ze floot ook altijd. En altijd hetzelfde deuntje. Ik zei weleens tegen haar: ’fluit nou eens iets anders, ik heb de hele tijd dit deuntje in mijn hoofd’.” Terwijl de shorttracksters huilen en lachen tegelijk, praat Schulting verder. „Ik vind het zo fijn dat ik haar hand nog even heb kunnen vasthouden. Dat ik nog even tegen haar heb kunnen zeggen hoeveel ik van haar hou en hoeveel ik haar ga missen...”

Van Kerkhof vertelt dat Van Ruijven altijd een onderdeel van het team zal zijn en blijven. „Niets kan omschrijven hoe mooi Lara is. We hebben zoveel herinneringen samen en die zullen we blijven koesteren. Alle prestaties die we nog gaan leveren, zullen ook allemaal dankzij Lara zijn. Ze zal altijd bij ons zijn. Ik hoop dat ze niet bang is geweest en dat ze nu rust heeft.”

Genieten van het leven

Schulting besluit met de woorden dat topsport in dit soort situaties helemaal niet belangrijk meer is. „Je beseft je ineens hoe belangrijk bepaalde mensen om je heen zijn, hoe mooi het leven eigenlijk is en dat je er ontzettend van moet genieten. Want het kan in één klap voorbij zijn.”