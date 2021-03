Brian Brobbey en Mo Ihattaren opgejaagd en weggejaagd

Les één voor een bondscoach: bemoei je publiekelijk niet met de transferkeuze van internationals. Hoewel spelers de belangrijkste KNVB-coach vaak advies vragen over de volgende stap in hun carrière. Louis van Gaal gaf ze altijd advies, maar in het openbaar volgde algemene raad als: ’Kies voor een club met een plan en waar je speeltijd krijgt’. Zo’n dooddoener voorkomt dat je in de valkuil trapt waar KNVB-directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma als een 52-jarige rookie intrapte.