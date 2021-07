Keeper is zoek bij oefenduel in Almelo

De wedstrijd werd prompt stilgelegd door Nijhuis in afwachting van de komst van de beoogde keeper, maar die liet nog geruime tijd op zich wachten. Een supporter van Heracles zag er de humor van in, klom over de boarding en nam plaats onder de lat.

Pas na enkele minuten kwam doelman Job Schuurman, die in de ploeg kwam voor het tweede uur van de twee uur durende oefenwedstrijd, uit de kleedkamer tevoorschijn. De verlate goalie kreeg een speciale introductie van de speaker van Heracles Almelo.

Het was in Almelo sowieso geen gelukkige wedstrijd voor de keepers van Go Ahead. De Litouwer Tomas Svedkauskas, die op proef is in Deventer, zag er niet goed uit bij de (tot nu toe) enige goal van de wedstrijd gemaakt door oud-Feyenoorder Bilal Basacikoglu.

Go Ahead Eagles is op zoek naar een nieuwe eerste doelman na de verkoop van recordkeeper Jay Gorter aan Ajax.