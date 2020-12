Tim Krul tekent nieuw contract tot medio 2024 bij Norwich City

De voormalig keeper van onder meer ADO Den Haag, Ajax en AZ streek in de zomer van 2018 neer bij Norwich City, waarvoor hij tot op heden 97 officiële wedstrijden speelde. De club staat momenteel bovenaan in de Championship, het tweede niveau in Engeland, nadat het vorig seizoen uit de Premier League was gedegradeerd.

„Ik ben blij en trots dat ik mijn contract bij Norwich tot de zomer van 2024 heb kunnen verlengen”, aldus de 11-voudig international op de website van zijn club. „Ik heb een goede verstandhouding met de mensen en de fans van de club en ben blij dat ik voor langere tijd deel van Norwich kan uitmaken”, zegt Krul, die met zijn ploeg vijf punten voorstaat op eerste achtervolger Bournemouth.