Eenzaamheid raakt Ajacied Edson Alvarez

„Ik weet dat ik de échte Edson Alvarez alleen een aantal keer in de Champions League heb laten zien”, zegt de Mexicaan. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - In zijn appartement in Amsterdam kijkt Edson Alvarez (22) naar de foto van zijn vriendin Sofia (20) en hun nog geen vier maanden oude dochter Valentina. De speler van Ajax was in de wolken toen hij op 23 oktober 2019 voor de eerste keer vader werd, maar die ultieme vreugde heeft plaatsgemaakt voor pijn. Zijn partner en kind moesten Nederland op 5 december verlaten en sindsdien is Alvarez - behoudens een korte vakantie in Mexico rond Kerstmis - alleen. „Ik bid dat de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.) snel goed nieuws heeft over de verblijfsvergunning van Sofia en Valentina”, zegt de Mexicaan.