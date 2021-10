Cyril Ngonge zet AZ een hak met Van der Vaart-achtige treffer

FC Groningen eindigde vorig seizoen als zevende, maar deed afgelopen zomer een flink jasje uit. Een groot deel van het basisteam vertrok en de meeste nieuwkomers hadden opstartproblemen, maar dat heeft de afgelopen periode duidelijk niet gegolden voor de van RKC overgekomen Cyril Ngonge.

De in Ukkel geboren Belg, die opgeleid is door Club Brugge en eerder ook een jaartje voor Jong PSV speelde, is dit seizoen geweldig uit de startblokken geschoten. Ook tegen AZ toonde Ngonge zich het goudhaantje en dan ook nog op een bijzondere manier. Hangend in de lucht werkte de spits op een voorzet van Mo El Hankouri de bal met de hak in het doel, waarmee hij AZ-doelman Peter Vindahl Jensen het nakijken gaf.

Van der Vaart en Carbo

Een acrobatisch hoogstandje dat herinneringen opriep aan andere legendarische hakgoals als die van Rafael van der Vaart als Ajacied in 2003 tegen Feyenoord en Willy Carbo als FC Twente-speler in 1984 tegen Go Ahead Eagles. Met zijn kunststukje stelde Ngonge direct zijn kandidatuur voor de goal van het jaar. Met zijn zes goals in zijn eerste tien duels voor FC Groningen heeft Ngonge een even goede start in het noorden als ploeggenoot Michael de Leeuw (in zijn eerste periode). Alleen Jurrie Koolhof (negenmaal) en Erik Nevland (achtmaal) wisten in hun eerste tien wedstrijden meer te scoren.

AZ-keeper Peter Vindahl heeft het nakijken Ⓒ ANP/HH

Het doelpunt van Ngonge kwam als geroepen voor FC Groningen, dat het in de fase daarvoor erg lastig had met AZ. Vangelis Pavlidis, nog ongelukkig in de spits bij de Alkmaarders, kopte op de paal en een paar minuten later was het een wonder dat AZ niet op voorsprong kwam bij drie gevaarlijke doelpogingen op rij, waarbij met name het weghalen van de bal van de doellijn door Bart van Hintum na een kopbal van diezelfde Pavlidis erg belangrijk was.

Ondanks de drie overwinningen op rij van de afgelopen weken en de successen in Europa bleek AZ na de tegengoal mentaal toch kwetsbaar. De Alkmaarders slaagden er niet in om FC Groningen echt de wil op te leggen. Er waren nog wel wat kansjes, zo werd een kopbal van Pantelis Hatzidiakos opnieuw door Van Hintum van de doellijn gehaald, maar op basis van het overtuigende spel tegen FC Utrecht van vorige week had meer verwacht mogen worden van de nummer drie van vorig seizoen.

Verlossende tweede goal

FC Groningen toonde veel strijdlust en bleef op zoek naar de verlossende tweede goal. Die kwam er in de tweede helft via niemand minder dan De Leeuw. De routinier was sinds zijn rentree bij FC Groningen afgelopen zomer verwoed op zoek geweest naar zijn eerste goaltje en spurtte als een jonge hond in de diepte, waarbij de bal precies goed viel, ook omdat Vindahl Jensen niet overtuigend uitkwam. De 35-jarige aanvaller vierde zijn 47e goal voor FC Groningen uitbundig. Daarmee heeft De Leeuw nu evenveel voor de noordelijke club gescoord als René Eijkelkamp en heeft hij twee andere grote namen uit het verleden, Erwin Koeman en Hennie Meijer, in het vizier.

Pantelis Hatzidiakos krijgt een gele kaart. Ⓒ Pro Shots

Belangrijker was dat de goal van De Leeuw de zege veiligstelde, waarmee hij een einde maakte aan een reeks van acht duels zonder overwinning van FC Groningen. De ploeg van Buijs, die vorige week nog zo woedend was geweest over de prestatie van zijn ploeg tegen Sparta, had tot zondag alleen op de eerste speeldag tegen SC Cambuur gewonnen. Door de verdubbeling van het aantal overwinningen is FC Groningen boven de rode streep gekomen, terwijl AZ blijft hangen in de middenmoot.