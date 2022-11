Premium Het beste van De Telegraaf

’De Louis van toen is een andere Louis geworden’ Wie is Louis van Gaal? Portret van een bijzondere bondscoach

Door Jeroen Kapteijns & Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Oranje-bondscoach Louis van Gaal mag dan 71 jaar zijn, de energie spat volgens zijn goede bekenden nog van hem af. Ⓒ FOTO Getty Images

Met drie oranje onderbroeken in zijn koffer, gekregen van zijn Truusje, stapt Louis van Gaal vandaag in het vliegtuig naar Qatar met de missie om Oranje naar de wereldtitel te leiden. Het wordt het laatste kunstje van de 71-jarige trainer, die eerder furore maakte met Ajax, FC Barcelona, Bayern München en het Nederlands elftal op het WK 2014 naar brons leidde. Een portret van een bijzondere bondscoach, een fenomeen in voetballand en zeer gerespecteerd in binnen- en buitenland, aan de hand van vier karakteriseringen door goede bekenden.