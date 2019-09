Porno-site wil op gevel NBA-stadion

Via een verklaring op Twitter heeft BangBros bekendgemaakt dat het een bod van tien miljoen dollar heeft gedaan om het stadion om te laten dopen tot het BangBros Center, kortweg 'The BBC'.

BangBros is net als de basketbalclub gevestigd in de stad in Zuid-Florida. „Miami staat bekend om South Beach, mooie vrouwen, de Miami Heat én BangBros. Het is een logische stap om twee winnende partijen als de Miami Heat en BangBros aan elkaar te verbinden door middel van een sponsorschap”, zo valt te lezen in het statement.

Alhoewel het bod officieel is binnengekomen bij de Miami Heat en de stadioneigenaren, lijkt het onwaarschijnlijk dat zij akkoord gaan. Het idee van BangBros lijkt daarom vooral een goede publiciteitsstunt. Op Twitter wordt gekscherend al uitgekeken naar de eventuele cheerleaders...

In het verleden deed een marihuana-kweker in een vergelijkbaar geval al eens een (tevergeefse) poging om het onderkomen van American Football-club Denver Broncos te kopen en het stadion om te dopen tot Broncos' Mile High Stadion.