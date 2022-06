Premium Het beste van De Telegraaf

Gouden kans lonkt, maar Nederlander niet blij met porpoising-ingreep Seinen op groen, maar Verstappen ook kritisch: ’Niet dramatiseren’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Max Verstappen heeft het uitstekend naar zijn zin in Canada. De Limburger hoopt het uiterst succesvolle weekeinde in Baku een vervolg te kunnen geven. Al baalt hij van de actie van de FIA. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Waar het aanvankelijk flink plensde in Canada en zelfs een weeralarm werd afgegeven, schijnt voor Max Verstappen momenteel de zon. Na het uiterst succesvolle weekeinde in Baku, waar zowel de Nederlander als zijn team goede zaken deed in de WK-stand, staan alle seinen op groen om voor een tweede keer in negen dagen toe te slaan. Al is er in de ogen van de Red Bull-coureur ook één minpuntje in Montreal.